Vida Urbana PM desencadeia "Operação Cidade Segura" em 17 municípios do Sul do Tocantins Ação começou nesta quarta-feira e segue até o sábado

A Polícia Militar (PM) começou nesta quarta-feira, 2, e segue até o sábado, 5, com a “Operação Cidade de Segura” no Sul do Estado. A ação acontece em Gurupi e outros 16 municípios e emprega policiais militares do serviço administrativo e operacional para o combate à criminalidade. Conforme a PM, a operação tem como objetivo principal maximizar ações ostens...