Vida Urbana PM de Araguaína recebe doação de casal cães para serviço policial Animais são da raça Pastor Belga Malinois

O 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu a doação de um casal de cães do Canil Lobos do Cerrado de Araguaína. nesta quinta-feira, 12. O animais são da raça Pastor Belga Malinois, ambos com 40 dias de vida. A PM informou que os dois tem linhagem apropriada para o serviço policial militar. Os cachorros serão trinados para uso em serviços operacionais como ...