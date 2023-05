Uma equipe de policiais, chefiada por um segundo-tenente da Polícia Militar e mais dois militares, apreendeu na noite de terça-feira, 30, um primeiro suspeito de ter matado a tiros o estudante Artur Uchoa de Matos enquanto ele caminhava próximo à residência na Avenida Contorno, no setor Santa Bárbara, região sul de Palmas. O ovem nasceu em Palmas no dia 31 de maio de 2004 e completaria 19 anos nesta quarta-feira.

Segundo informações policiais, dois homens estavam em uma moto, ainda com o modelo e a marca não identificados, de cor vermelha, e atiraram no jovem com uma arma de fogo de calibre .380. O crime ocorreu no residencial Ipê Amarelo, por volta das 18 horas.

O adolescente capturado cerca de duas horas depois pilotava uma motocicleta Honda 160, modelo Start, de cor vermelha e sem placa, ao ser parado pelos militares. O adolescente estava sozinho na moto, sem carona e vestia uma camiseta preta, características semelhantes ao suposto autor do homicídio. A abordagem ocorreu na Rua 12, na Quadra 19, no Jardim Aureny IV, por volta das 20h.

Aos policiais, o adolescente negou qualquer relação com o homicídio e disse que havia apanhado a moto com amigo. Segundo os militares, ele não forneceu nenhum nome para o amigo que lhe forneceu a motou ou qualquer outra informação sobre o que fazia na região. O adolescente tem 16 anos e é estudante, natural de Palmas, onde nasceu em março de 2007.

O jovem foi levado para a 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil, local onde foi lavrado o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional análogo aos crimes previstos nos artigos 121 (homicídio), e 180 (receptação) do Código Penal Brasileiro.

Moto era roubada

A moto apreendida estava sem a placa, mas, pelo chassi, os policiais identificaram os dados do veículo. A moto é ano 2020/2021 e está registrada no municipio de Mateiros, em nome de uma mulher, mas possui registro de roubo cometido no dia 29 deste mês.

Conforme os registros policiais, o homem que a pilotava na hora do roubo é um almoxarife de 22 anos, natural de Mateiros (TO). Ele sofreu o assalto às 20h30, na quadra 704 Sul, antiga Arse 71.

Dois homens em outra motocicleta se aproximaram. O carona simulou portar uma arma de fogo com que lhe tomou a moto e um celular e fugiram com o veículo.