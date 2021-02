Vida Urbana Placas de obras em Taquari e Jardim Janaína são furtadas na Capital Conforme a pasta, não é a primeira vez que a prefeitura registra danos ao patrimônio em pontos atendidos com obras ou equipamentos públicos

Com asfalto concluído no Jardim Taquari, bairro na região Sul de Palmas, a obra se concentra agora na execução de serviços complementares da infraestrutura viária, a exemplo da concretagem de meio-fio e calçadas com acessibilidade. Em alguns pontos, já foi instalada, inclusive, parte da sinalização vertical. No entanto, em pelo menos quatro pontos placas e até u...