Vida Urbana Pista do Parque Cesamar é interditada por 3h devido jiboia que se alimentava Guarda Metropolitana isolou o local para garantir a segurança do animal das pessoas que passavam pelo trecho

A pista do Parque Cesamar em Palmas passou cerca de três horas interditada e isolada por causa de uma jiboia que se alimentava de uma iguana. O caso ocorreu na noite deste sábado, 7. O local ficou isolado com cones e tapete de sinalização, colocados pela Guarda Metropolitana Ambiental para garantir a segurança do animal silvestre e dos visitantes. Conforme a Guarda Me...