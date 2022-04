Vida Urbana Piso do magistério: 43 cidades pagaram ou anunciaram o reajuste e 4 estão com indicativo ou em greve Porto Nacional, Miracema e Santa Maria do Tocantins estão em estado grevista e em Gurupi existe o indicativo de greve

Dos 139 municípios tocantinenses, 43 realizaram o pagamento ou anunciaram o reajuste do piso do magistério de 2022, com base no reajuste nacional de 33,24%. Esse número representa 30,9% das cidades. Outras cidades ainda estão em negociação e pelo menos quatro estão em greve ou indicativo. Esse dado de cidades que aderiram ou negociaram o pagamento em etapas é do Sindicato d...