Um pintor de 58 anos, preso na tarde do sábado, 17, em flagrante, por equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar, suspeito de ter furtado diversos objetos de um imóvel em construção na Quadra 407 Sul, em Palmas, vai responder ao processo por furto qualificado, em liberdade.

A decisão que o soltou, sem fiança, neste domingo, 18, assinada pelo juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires, impôs duas condições à liberdade provisória: comparecer perante juízo sempre que intimado para o inquérito policial ou nos autos do processo e apresentar no prazo de cinco dias, comprovante de endereço atualizado.

Militares do 6º Batalhão de Polícia Militar prenderam o suspeito por volta das 15h do sábado, 17, após receberem as características do suspeito de roubo de furto no centro de Palmas.

Uma equipe, durante patrulhamento na Avenida Teotônio Segurado, próximo a entrada do Setor Bertaville, identificou o suspeito e procedeu à abordagem. Em posse dos objetos furtados, o homem acabou detido e encaminhado à 2ª Central da Polícia Civil, em Taquaralto.

A reportagem checou que o homem de 58 anos, ficou preso por 11 meses no ano de 2007, em processo por violência doméstica. À Justiça, o pintor confessou já ter utilizado drogas, mas que não usa mais, apenas ingere bebida alcoólica.

Confira a lista dos bens recuperados: