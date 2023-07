Vida Urbana Pintor de 31 anos morre ao perder capacete em batida de moto com carro e cair na calçada A motorista do carro, moradora de Balsas (MA) , estava em Araguaína para revisar o veículo. Henrique Silva dos Santos morreu no local

O pintor Henrique Silva dos Santos, de 31 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira, 28, em um acidente de trânsito na Rua 88, Bairro São João, em Araguaína. Segundo a Polícia Militar, ele dirigia uma moto no sentido oeste-leste e no cruzamento com a rua 7 bateu em uma picape Oroch que estava no sentido norte-sul. A condutora do carro, uma assistente admini...