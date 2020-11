Vida Urbana Pfizer diz que negociação com governo avança e que poderia ofertar vacina contra Covid-19 em janeiro Acordo, porém, ainda não foi fechado; Ministério da Saúde prevê encontros com representantes de outros quatro imunizantes

O presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murillo, disse nesta terça-feira (17) que a empresa tem avançado nas negociações com o Ministério da Saúde e que, caso um acordo seja fechado, poderia disponibilizar vacinas já no primeiro trimestre de 2021. A declaração ocorreu na saída de uma reunião na sede da pasta, em Brasília. "Estamos otimistas de que vamos a chegar...