A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira (26) um tenente-coronel da reserva do Exército por posse ilegal de arma de fogo.

O militar foi detido em flagrante na casa dele em Niterói (RJ). Segundo a PF, ele teve o registro de Caçadores, Atiradores Esportivos e Colecionadores (CAC) cassado pelo Exército em 2023 e foi encontrado com um revólver em situação irregular. Também foram apreendidas munições na residência. O tenente-coronel não teve o nome divulgado pela PF.

Investigações da PF apontam que tenente-coronel fazia comércio clandestino de armamento. A corporação diz que ele também já foi investigado e m 2019 por desvio de armas de fogo enquanto era o chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados na 1ª Região Militar.

Tenente-coronel foi alvo de operação que combate o crime organizado no Rio. Em nota, a PF disse que ele será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. A força-tarefa é realizada em conjunto pela PM do Rio, Polícia Civil e PF.