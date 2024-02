Vida Urbana PF prende homem que cedeu abrigo a fugitivos de Mossoró Ele teria recebido R$ 5 mil dos presos, segundo informações da TV Brasil. Este é o quinto suspeito a ser detido

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta segunda-feira, 26, um homem suspeito de ajudar dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Este é o quinto suspeito a ser detido. De acordo com a PF, o homem teria dado abrigo e alimentos aos foragidos. Ele teria recebido R$ 5 mil dos presos, segundo informações da TV Brasil. &n...