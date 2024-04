Vida Urbana PF mira grupo suspeito de distribuir e revender cocaína em pontos comerciais de Palmas Polícia Federal também investiga a hipótese de atuação interestadual do grupo com ramificações em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Dois mandados de prisões preventivas e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta terça-feira (9) dois mandados de prisões preventivas e sete mandados de busca e apreensão em Palmas e Aparecida de Goiânia (GO) contra um grupo suspeito de distribuir e revender cocaína em pontos comerciais da capital. De acordo com as investigações da PF, o grupo atuava na distribuição e revenda de cocaína, na modalidade varejo...