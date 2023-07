Nesta quinta-feira, 13, policiais federais cumpriram treze mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nas cidades de Palmas, Ananás, Riachinho, Araguaína e Palmeirópolis contra associação criminosa suspeita de praticar delitos de corrupção e fraude em licitações.

De acordo com a Polícia Federal, durante as investigações a Polícia Federal apurou que os suspeitos criavam empresas de fachada e com auxílio de funcionários públicos ganhavam as licitações.

O suposto esquema ocorreu entre 2017 a 2020 na Secretaria de Administração de uma prefeitura da qual não foi divulgado o município, que celebrou acordos fraudulentos com a empresa investigada para direcionar licitações de transporte escolar para empresas do grupo criminoso.

Ainda conforme a Polícia Federal, as empresas ofereciam diversas outras atividades como construção civil e shows artísticos sem qualquer capacidade operacional. Calcula-se que as empresas tiveram com a administração pública contratos que ultrapassam a quantia de R$ 3 milhões.

As medidas foram expedidas pela 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína, localizada na região norte do Estado.

A “Operação Transport” faz alusão ao fato de o esquema criminoso ter se iniciado com a licitação fraudulenta para a contratação de transporte escolar.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, corrupção ativa e corrupção passiva, nas quais as penas somadas podem chegar a 18 anos de prisão.