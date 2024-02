A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, 1º, a operação "Rota Dubai" para apurar crimes relacionados ao desvio de recursos públicos no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no município de Formoso do Araguaia, sudoeste do estado. A investigação se concentra em um contrato celebrado em 2022, no valor de R$ 2.203.260,64.

Nesta fase da operação, a Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

De acordo com a polícia, foram encontrados indícios de loteamento da execução contratual, com rotas de transporte escolar supostamente influenciadas por agentes públicos. Os suspeitos teriam utilizado sua influência junto a empresários para obter vantagens indevidas, incluindo uma viagem a Dubai, nos Emirados Árabes. Além disso, há evidências de inexecução parcial do contrato.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de organização criminosa, peculato, frustração do caráter competitivo de licitação, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva, cujas penas somadas chegam a 62 anos de reclusão.

O JTo solicitou o posicionamento da Prefeitura de Formoso do Araguaia e aguarda retorno.