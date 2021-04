Vida Urbana PF investiga prejuízo de R$ 50 mil em fraudes de benefícios causados por criminosos no TO Quatro mandados estão sendo cumpridos em Colinas e outro em Paraíso do Tocantins; operação ocorre em vários estados do País

Em continuidade ao combate às fraudes aos benefícios emergenciais, os quais beneficiam parte da população com dificuldades financeiras em razão da pandemia, a Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 29, a Operação Quinta Parcela. As ações estão sendo realizadas nos estados do Pará, Tocantins, Goiás, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e São Paulo. A Políci...