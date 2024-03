A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 7, a operação “Boi de Papel" para investigar supostas fraudes na concessão de financiamentos rurais pela agência do Banco da Amazônia em Paraíso do Tocantins.

De acordo com a PF, nesta etapa os policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão nos municípios de Paraíso do Tocantins, Palmas e Nova Rosalândia, no Tocantins, além de Ituiutaba e Araguari, no Estado de Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Tocantins.

Segundo a polícia, também são cumpridas outras medidas cautelares diversas da prisão, como afastamento do emprego público, além do sequestro e indisponibilidade de bens e valores dos envolvidos até o montante de R$ 3.962.152,13.

As investigações apontam que os suspeitos atuavam em conluio na obtenção, mediante fraude, de financiamento com recursos do Fundo Constitucional do Norte (FNO), bem como na suposta aplicação dos recursos em finalidade diversa da autorizada.

Ainda segundo a PF, foram identificados indícios de direcionamento, por empregados públicos do Basa de Paraíso do Tocantins, para favorecer a participação de determinados projetistas, os quais atuavam na dissimulação de movimentação de valores entre financiadores e agentes públicos da instituição financeira vítima do crime.

Além disso, o modo de agir dos suspeitos também passava pela emissão de Guias de Transporte de Animal Vivo fraudulentas, simulando a compra e venda de gado bovino que jamais existiu de fato, segundo a PF.

"Há evidências de que os suspeitos teriam atuado na referida agência entre os anos de 2014 e 2021, período em que foram concedidos aproximadamente 94 milhões de reais em financiamento desse mesmo objeto. A PF pretende elucidar se outras fraudes com o mesmo modus operandi foram cometidas pelo grupo em relação aos contratos firmados nessa época", divulgou a polícia.

Segundo a PF, a expressão “Boi de Papel”, que dá nome a essa operação, foi escolhida em alusão ao modo de agir da organização criminosa investigada, a qual obtinha indevidamente financiamento.

O JTo tenta contato com o Banco da Amazônia.