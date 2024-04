Vida Urbana PF faz operação contra esquema de fraudes no saque do auxílio emergencial Polícia Federal cumpriu em Palmas, cinco mandados de busca e apreensão e cinco mandados de intimação expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (4) a operação Subitis Fictus, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de realizar a prática de diversos crimes relacionados à fraudes no recebimento do auxílio emergencial, pagos por meio da Caixa Econômica Federal. Conforme divulgado, foram cumpridos, em Palmas, 5 mand...