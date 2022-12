Vida Urbana PF cumpre mandados no Tocantins, DF e mais seis estados contra suspeitos de atos de vandalismo Operação Nero apura tentativa de invasão e atos criminosos do dia 12 na sede da PF e delegacia da PC, em Brasília

A Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil do Distrito Federal cumprem 32 ordens judiciais de busca e apreensão e de prisão, no Tocantins, DF e em mais seis estados na manhã desta quinta-feira, 29, para identificar e prender envolvidos no ataque ao Edifício-Sede da PF e depredação à 5ª Delegacia de PC, além de incêndios criminosos contra veículos e ônibus. Não havia ...