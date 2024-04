Vida Urbana PF cumpre mandado no Tocantins contra suspeitos de financiar atos golpistas de 8 de janeiro Ao todo, foram expedidos 18 mandados de busca e apreensão pelo Supremo Tribunal, que são cumpridos em oito estados

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), a 26ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que financiaram, fomentaram e promoveram os atos ocorridos em 8 de janeiro, em Brasília. Um mandado de busca e apreensão é cumprido no Tocantins. Nas imagens divulgadas pela PF, é possível ver armas e munições apreendidas no Toc...