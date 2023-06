Redação Jornal do Tocantins

Policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em Tocantinópolis, extremo-norte do Tocantins, na residência de um suspeito de armazenar imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.

O cumprimento do mandado ocorreu nesta sexta-feira, 30, durante a Operação Velar. Segundo a PF, o conteúdo proíbido estava armazenado no celular do homem.

Caso seja comprovada a prática do crime, o suspeito poderá ser condenado até 4 anos de prisão, além de multa.

Operação Velar

O nome escolhido para individualizar a operação, “Velar”, é uma referência ao compromisso institucional da Polícia Federal de permanecer vigilante no cumprimento de seus deveres de prevenção e repressão a crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens contendo abuso sexual infantil, além de outros crimes conexos.