PF cumpre busca e apreensão em casa de homem investigado por compartilhar pornografia infantil

Um homem que não teve nome nem idade divulgados é o alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal em Araguaína, norte do Estado, na manhã de terça-feira, 26. Segundo a PF, o homem é investigado por compartilhar conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente por meio de um aplicativo de mensagens. O crime é previsto no artigo 241-A do Estatuto da ...