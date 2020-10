Vida Urbana PF cumpre 52 mandados de busca e prisões de servidores no interior por supostos desvios na saúde Operação “Bálsamo de Gileade” investiga desvio de recursos na compra de remédios em nove municípios do norte do Tocantins

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União – CGU, deflagrou nesta quarta-feira, 7, a Operação “Bálsamo de Gileade” que investiga um esquema de corrupção realizado por Servidores Públicos e desvio de recursos na compra de remédios em municípios da região norte do Estado do Tocantins. Cerca de 144 Policiais Federais cumprem 36 m...