Vida Urbana Pessoas em situação de rua usam rodoviária de Palmas como moradia Secretaria de Desenvolvimento Social afirmou que a equipe técnica já visitou e que acompanha as famílias vulneráveis

Moradores em situação de rua utilizam a rodoviária da capital como moradia, conforme apontou a administração do terminal em sua página nas redes sociais. A equipe do Jornal do Tocantins visitou a estação nesta quarta-feira, 14, e encontrou duas pessoas que dormiam no chão. A assessoria de comunicação do Terminal Rodoviário de Palmas (TRP) informou que muitos migram...