Uma chamada pública para submissão de projetos de pesquisas relacionadas a Covid-19 está aberta até 27 de abril. A iniciativa vem dos governos Federal e Estadual por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e busca convocar os pesquisadores a desenvolver projetos científicos, tecnológicos e de inovação no enfrentamento do novo coronavírus.

O resultado deve sair no dia 15 de junho e serão investidos nacionalmente um montante de R$ 50 milhões, oriundos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC). Confira aqui o edital de Chamada Pública.

Objetivo

Conforme a Fapt, a ideia é projetos para implementação de ações de melhoria para a saúde pública frente a pandemia do Covid 19 e também outras síndromes respiratórias agudas graves surjam durante essa chamada. Também ao longo da produção das pesquisas, os resultados parciais e finais das pesquisas devem ser enviados aos ministérios envolvidos ao longo da execução das pesquisas, em tempo real.

O Governo esta convoca os pesquisadores do Estado para compor a equipe mundial de pesquisadores já que o Tocantins tem mais de mil pesquisadores científicos. Os participantes devem estar atentos aos critérios de elegibilidade, como possuir título de doutor ou livre docência, ter vínculo com instituições de ensino de execução do projeto. Confira na íntegra as sete linhas temáticas que a chamada disponibiliza:

a) Tratamento - É um tema que visa apoiar iniciativas de reposicionamento de fármacos, estudos clínicos multicêntricos de cooperação internacional e nacional para avaliação de alternativas terapêuticas para o enfrentamento da Covid 19.

b) Vacinas - Estudo para o desenvolvimento de vacinas preventivas ou terapêuticas contra Covid 19 para apoiar estudos pré-clínicos visando à criação de vacinas contra a pandemia.

c) Diagnóstico - É um tema que propõe aprimoramento de novos testes diagnósticos para Coronavírus, de antígenos virais da Covid 19, que sejam prioritariamente testes rápidos, multiplex de baixo custo e “point of care” (teste no ponto de atendimento). Além de avaliação da acurácia de testes diagnósticos para Covid 19.

d) Patogênese e História Natural da Doença - Desenvolvimento de estudo para avaliação da patogênese e da história natural da doença causada por SARS-CoV-2. Que inclui identificação de hospedeiros animais, e de mecanismos de transmissão e disseminação viral, avaliação da persistência do vírus em fluidos corporais e superfícies, análise do período de incubação, carga viral, marcadores de gravidade, dentre outros.

e) Carga de Doença - Uma linha de pesquisa que avalia a carga da doença (DALY) relacionada à Covid 19, custos da doença e perda de produtividade.

f) Atenção à Saúde - Estudo científico que avalia a atenção à saúde nos três níveis de complexidade frente à epidemia de Covid 19, dos usuários dos sistemas de saúde público e privado, incluindo a efetividade do atendimento pré-clínico, identificação de estratégias para melhorar o processo de cuidado, avaliação no tempo adequado, necessidade de isolamento domiciliar e hospitalar em pacientes com suspeita e conformação do Covid 19.

g) Prevenção e Controle - Esse tema avalia o uso de EPI na prevenção, controle e manejo da Covid 19 e outras síndromes respiratórias agudas graves. Como uso de máscaras para pacientes e comunidade, tempo de uso seguro para os profissionais de saúde. Além de estudos sobre aceitabilidade e cumprimento das medidas de prevenção, dentre outros aspectos.