Vida Urbana Pesquisadores citados em plano de vacinação da Covid-19 dizem que não deram aval a documento Grupo divulgou nota para dizer que ficou sabendo do texto pela imprensa; ministério afirma que todos estavam cientes do prazo de entrega

Em nota pública assinada por 36 integrantes, o grupo "Eixo Epidemiológico do Plano Operacional Vacinação Covid-19", que assessorou o governo na elaboração de seu plano, se disse surpreendido aos saber pela imprensa da existência do documento. "Nos causou surpresa e estranheza que o documento no qual constam os nomes dos pesquisadores deste grupo técnico não nos fo...