Vida Urbana Pesquisa realizada em 31 cidades do TO identifica circulação de 2 linhagens diferentes da Ômicron Pesquisa, que ocorreu em fevereiro, teve como proposta revelar o sequenciamento de nova geração das amostras positivas da Covid-19; segundo o Lacen, o trabalho foi todo feito entre os dias 8 e 15 de fevereiro, por equipes do Estado

Um relatório, divulgado nesta quarta-feira, 16, pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins, apontou parcialmente que foram identificadas a co-circulação de duas linhagens diferentes da Covid-19 no Estado. Os pesquisadores analisaram 95 amostras sequenciadas, Destas, 89 amostras (93,7%) classificadas como Omicron e seis (6,3%) como a sub variante da Ô...