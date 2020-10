Vida Urbana Pesquisa brasileira mostra que doentes mais graves de Covid-19 perdem até 2% de músculos por dia O dado reforça a necessidade de a reabilitação do paciente começar o quanto antes para agilizar o processo de recuperação

Estudo do Hospital Sírio-Libanês feito com 40 pacientes no estado mais grave de Covid-19 revelou que a perda muscular nesses casos pode chegar a 2% por dia no período crítico da infecção - quando são necessárias a intubação e a imobilização para a respiração mecânica. O dado reforça a necessidade de a reabilitação do paciente começar o quanto antes para agilizar o proc...