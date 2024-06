Vida Urbana Perigo potencial: Baixa umidade do ar é prevista para 75 municípios tocantinenses, alerta Inmet Previsão é de ar seco com umidade que pode variar entre 20% e 30%. Segundo o instituto, existe baixo risco de incêndios florestais e à saúde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de baixa umidade para o Tocantins nesta terça-feira (11). O índice pode chegar a 20% na região sul do estado. O alerta emitido é o amarelo, que significa perigo potencial, começou às 11h e segue até as 19h desta terça. O aviso inclui as cidades de Palmas, Gurupi, Almas, Araguacema e Colmeia e mais...