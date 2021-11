Vida Urbana Período da Piracema no Tocantins começa nesta segunda e tem novas regras Cota Zero para o transporte de pescado no Estado está mantida

Entrou em vigência nesta segunda-feira, 1º, a Portaria nº 171/2021 do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) que fixa o período de defeso da Piracema no Estado. Esse ano, o documento tem novas regras que seguem até 28 de fevereiro de 2022. Também está valendo a Cota Zero para o transporte de pescado. Conforme o Naturatins, no período, está proibido...