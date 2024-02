Vida Urbana Penitenciárias federais têm restrições de visita e duas horas de banho de sol após fuga em Mossoró A configuração das cinco penitenciárias federais no Brasil foi inspirada no modelo americano chamado de supermax, cuja unidade pioneira foi inaugurada em 1983, em Marion, no estado de Illinois

A fuga de dois presos de uma penitenciária federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, gerou uma série de apurações para descobrir como os detentos conseguiram burlar o estrito controle previsto para essas unidades, que vai da rotina dos internos às regras de visita, que só ocorrem por meio de parlatório ou videoconferência. Para os visitantes, por ex...