Vida Urbana Pelo menos oito pessoas são presas em ações contra a criminalidade durante o final de semana Quatro prisões ocorreram durante a Operação “Cidade Segura” em Gurupi; outras quatro pessoas foram detidas em Paraíso e Divinópolis, além de duas apreensões de adolescentes que portavam entorpecentes

Em mais um desdobramento da Operação “Cidade Segura”, realizada na região Sul do Estado nesse final de semana, a Polícia Militar (PM) conseguiu prender quatro pessoas, além de apreender um revólver calibre 38 com cinco munições, R$ 2.150,00 em dinheiro, dois aparelhos celulares e porções de entorpecentes análogos à maconha e cocaína. A ação policial, que contou com mi...