Pela segunda vez em 40 dias, caminhão com mercadorias tomba no mesmo trecho da TO-247 Comerciante que teve prejuízos reclama das estradas e falta de manutenção na entrada de Mateiros

Pela segunda vez em 40 dias, um caminhão carregado com mercadorias de um supermercado localizado na cidade de Mateiros, na região do Jalapão, tombou por causa de uma cratera que nunca passou por reparos. O caso ocorreu no início da tarde da última quinta-feira, 21, e de acordo com o empresário Cristiano de Mello Barreto, até nesta sexta-feira, 22, eles não tinham conseguido r...