Vida Urbana Pedreiro destruiu calçada construída pela prefeitura em frente sua casa e ato vai parar na Justiça Obra feita por empresa contratada pelo município tinha 5,4m de comprimento por 1 m de largura, mas o pedreiro disse que a altura o impedia de tirar água da chuva que entrava na casa

Um pedreiro de 44 anos que mora em Xambioá vai ter de responder na Justiça porque destruiu uma calçada construída pela prefeitura da cidade em frente à sua residência, na Rua Vereador Napoleão, no bairro de Nossa Senhora Aparecida. A denúncia é do promotor Saulo Vinhal, nesta sexta-feira, 20 de maio, com base em investigação policial aberta em fevereiro de 2020. De acordo...