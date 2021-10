Vida Urbana Pediatra pioneiro no Tocantins e especialista em recém-nascidos morre em Brasília aos 62 anos Hélio Maués era servidor público estadual desde 1998, com atuação em UTI neonatal,e no movimento médico sindical; ele será cremado em Valparaíso de Goiás

O médico Hélio Hermenegildo Marques Maués será cremado nesta terça-feira, 5, em Valparaíso (GO). Pediatra e especialista em neonatologia, área dedicada aos primeiro 28 dias de vida do recém-nascido, Hélio Maués faleceu em decorrência de um câncer em Brasília na segunda-feira, 4, aos 62 anos. Em nota, o Sindicato dos Médicos (Simed) lamentou a morte do médico, também...