Vida Urbana Pecuaristas têm até esta quinta-feira, 30 para vacinar rebanho contra brucelose Produtor rural que deixar de vacinar as bezerras dentro do prazo, pagará multa no valor de R$ 5,32 por animal não vacinado

Termina nesta quinta-feira, 30, a primeira etapa de vacinação contra a brucelose. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins (Adapec), pecuaristas devem vacinar todas as bezerras bovinas e bubalinas, entre 3 e 8 meses de idade. O produtor deve também declarar a vacinação até o dia 10 de julho. O produtor rural que deixar de vacinar as bez...