Vida Urbana Peça de máquina de refrigerante quebra e gera vazamento de gás em shopping da Capital Acidente em restaurante causou um barulho que assustou quem estava na praça de alimentação do Capim Dourado Shopping; ninguém ficou ferido

Por volta das 14 horas deste domingo, 11, ocorreu um vazamento de gás no Capim Dourado Shopping, após o que pareceu uma 'explosão' de uma peça em uma máquina de refrigerante. O acidente ocorreu em um dos restaurantes localizados na praça de alimentação, e um alto barulho assustou quem estava no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma abertura de um ...