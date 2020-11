Vida Urbana PC prende membros de grupo apontado como autor de crimes violentos no Tocantins Operação Rosetta tem como alvo facção com envolvimento com mortes violentas no Tocnatins e cumpre rdens de prisão, busca e apreensão no Rio Grande do Sul e São Paulo

O G1 Tocantins divulgou que a Polícia Civil iniciou na manhã de segunda-feira, 23, a segunda fase da operação Rosetta, para cumprir 22 mandados de prisão preventiva e 32 ordens de busca e apreensão contra uma facção criminosa suspeita de diversos crimes violentos em Palmas e no interior do estado. A operação está sendo realizada em cidades do Tocantins, Rio Grande do S...