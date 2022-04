Vida Urbana PC faz buscas em operação que investiga contratação de cestas básicas, com prejuízo de R$4 mi Devido a buscas na sede da sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social alguns servidores do setor financeiro foram requisitados pelos investigadores a entrarem no prédio, para colaborar nas buscas e os demais dispensados; operação também esteve no Condomínio Aldeia do Sol

Atualizada às 12:04 A Polícia Civil deflagrou a Operação Phoenix nesta quarta-feira, 27, na sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e também no Condomínio Aldeia do Sol, em Palmas, para cumprimento de mandados de busca e apreensão. A ação é parte da investigação sobre de um suposto esquema na contratação emergencial de cestas básica...