Vida Urbana PC diz que supostos sequestros de crianças são boatos, mas lembra para contínuo cuidado com menores Delegacia de Araguaína informou que até o momento não houve nenhum registro junto a autoridade policial sobre um crime dessa natureza; nas redes sociais, informações sobre grupo criminoso que planejaria sequestrar crianças no Norte do Estado tem gerado pânico na população

Após a disseminação de boatos envolvendo sequestros de crianças no norte do Estado, a Polícia Civil informou que os relatos não são verídicos e as investigações não encontraram evidências sobre os possíveis sequestros. Nas redes sociais, a informação que circula é que um grupo criminoso do Maranhão estaria planejando sequestrar crianças em municípios tocantinenses, q...