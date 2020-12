Vida Urbana Pazuello agora prevê para fevereiro o início da vacinação contra Covid-19 A nova previsão foi dada nesta quarta-feira (16) em entrevista coletiva a jornalistas no Palácio do Planalto, após o lançamento oficial da nova versão do plano nacional de imunização

Depois de anunciar que a vacinação contra Covid-19 no Brasil poderia começar em dezembro deste ano ou em janeiro ou março de 2021, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, agora diz que o plano de imunização nacional deve começar a ser aplicado em fevereiro do ano que vem. A nova previsão foi dada nesta quarta-feira (16) em entrevista coletiva a jornalistas no Pal...