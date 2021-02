Vida Urbana Pazuello afirma que variante do coronavírus de Manaus é três vezes mais contagiosa Ministro diz que pasta recebeu informação de que vacinas servem contra variante, mas não detalha resultados

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse em audiência com senadores nesta quinta-feira (11) que informações obtidas pela pasta após análises apontam que a variante do coronavírus encontrada em Manaus é três vezes mais contagiosa. "Comprovamos em Manaus uma nova variante do vírus que e espalha pelo país, uma variante mais contagiosa. Graças a Deus tivemos a notí...