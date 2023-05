Vida Urbana Paulista de Nova Odessa (SP) é o 17º suspeito morto em caçada à quadrilha que assaltou Confresa Ricardo Oliveira completou aniversário de 39 anos no dia 7 de maio, durante a fuga no centro-oeste do Tocantins. Ele morreu em confronto na quarta-feira, 10

O serviço de papiloscopia da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Tocantins concluiu na noite de quarta-feira, 10, a identificação do 17º suspeito morto entre os assaltantes de uma caixa-forte da transportadora de valores Brinks em Confresa (MT) no dia 9 de abril que estão escondidos no Tocantins. Ele é Ricardo Aparecido da Silva, de 39 anos, natural de Nov...