Vida Urbana Passageiro de ônibus interestadual é preso em flagrante neste sábado por viajar com 15 kg de maconha Além dessa ocorrência, PRF apreendeu na rodovia um homem que comprou carregamento de celulares e perfumes no Paraguai

Em mais uma abordagem na rodovia BR-153, dessa vez no km 247 em trecho que passa por Colinas do Tocantins, um ônibus de viagem que saiu de Goiânia (GO) para a cidade de Belém (PA) transportava uma mala contendo 16 barras – 15 kg - de substância análoga à maconha. O caso ocorreu na tarde deste sábado, 25 e de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o dono d...