Um homem, de 27 anos, que viajava em um ônibus que saiu de Goiânia (GO) com destino a São Luís (MA) acabou preso no km 332 da BR-153, em Guaraí, região noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o passageiro tinha um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, furto e associação ao tráfico.

A polícia informou que o documento foi expedido no dia 1° de setembro deste ano, pela 2ª Vara de Execução Penal Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e tem validade até 17 de novembro de 2028.

Conforme a PRF, a prisão ocorreu após abordagem de um ônibus Mbenz/Mpolo Paradiso, durante a fiscalização na rodovia, por volta das 4h30min.

Ao realizar consultas, a equipe verificou que um dos passageiros do veículo tinha um mandado de prisão em aberto.

Os policiais prenderam o suspeito e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil de Guaraí.