Vida Urbana Passageira processa prefeitura de Palmas por acidente de ônibus e pede indenização de R$ 113 mil Usuária reclama que motorista acelerou antes que ela descesse. Vítima pede indenização material, por danos morais e estéticos e uma pensão vitalícia por fratura no braço

Uma aposentada de 50 anos, residente na região sul da capital, entrou com ação contra a Prefeitura de Palmas nesta quinta-feira, 23, para ser indenizada por um acidente sofrido enquanto descia de um ônibus de transporte público, no ano passado. A usuária teve lesões graves e precisa fazer fisioterapia devido a fratura no braço. A aposentada teve perda financeira, por t...