Vida Urbana Parte do Imposto de Renda pode ser doado para vítimas de enchentes no RS; saiba como fazer Quem já entregou documento este ano pode fazer declaração retificadora

Além das doações diretas de água, mantimentos e roupas ao Rio Grande do Sul, o contribuinte pode aproveitar o acerto anual de contas com o Fisco para ajudar as vítimas das enchentes. Durante a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, o contribuinte pode destinar até 6% do imposto devido para fundos do governo gaúcho e de municípios do estado vinculados a...