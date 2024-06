Vida Urbana Parentes e amigos se despedem de homem assassinado a tiros na casa da namorada: 'Pessoa do bem' Crime aconteceu em Barrolândia. Suspeito ainda está foragido e caso é investigado pela 65ª Delegacia

O corpo de Denizo Borba Moreira, de 29 anos, morto com tiro após brigar com o ex-companheiro da namorada, foi enterrado no fim da manhã deste sábado (1°). Parentes lamentaram a perda e afirmaram que o jovem era uma pessoa querida. O crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (31), em Barrolândia, na região central do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), ...