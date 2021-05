Vida Urbana Parecer da Saúde contraindica cloroquina, azitromicina e outra drogas a pacientes internados com Covid O uso de medicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina, é defendido publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro

Um documento elaborado pelo Ministério da Saúde após revisão de estudos e diretrizes com especialistas não recomenda o uso de medicamentos como a hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, ivermectina e outros, como o remdesivir, para tratamento de pacientes hospitalizados com Covid-19. O parecer abre espaço para uso de um grupo restrito de medicamentos, como c...