Vida Urbana Paranã recebe cestas, medicamentos e insumos do Estado e município distribui com famílias afetadas Cidade foi uma das afetadas pelas enchentes durante essa semana

Uma das cidades mais afetadas pelas fortes chuvas e enchentes nos últimos dias é Paranã. Para auxiliar o município, o Governo do Tocantins informou que encaminhou medicamentos e insumos para atender a população afetada. Essa ação já faz parte da força tarefa montada para dar apoio às gestões municipais atingidas. A administração do município de Paranã, em rede social, informou que a gestão continua trabalhando para levar assistência para todas as famílias...