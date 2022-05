Vida Urbana Para se vingar por "prints" vazados, estudante saca escondido R$ 1 mil da conta do ex-namorado Estudante de fisioterapia é autuado por furto qualificado cm abuso de confiança depois de ter apanhado escondido o cartão do ex, seu colega de sala, para se vingar de prints vazados pelo antigo namorado

A Polícia Civil do Tocantins encerrou nesta sexta-feira, 13, um inquérito aberto em abril para apurar uma denúncia de furto qualificado, com abuso de confiança, envolvendo dois estudantes do curso de fisioterapia em Gurupi, sul do Estado. De acordo com a investigação policial, os jovens estudam na mesma sala do décimo período do curso de fisioterapia e se relaci...